Betrug in Esslingen: Seniorin fällt Schockanrufern zum Opfer – Bargeld, Schmuck und Gold weg

1 In Esslingen ist eine Seniorin am Montag Opfer eines Schockanrufs geworden (Symbolfoto). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Esslingen wird eine Seniorin Opfer von Kriminellen. Mit einem Schockanruf erbeuten die Betrüger Bargeld, Schmuck und Gold im Wert von Zehntausenden.











Eine Seniorin in Esslingen ist am Montag Opfer eines Schockanrufs geworden. Wie die Polizei mitteilt, erbeuteten die Täter dabei Bargeld sowie Schmuck und Gold im fünfstelligen Wert.

Demnach gab ein Unbekannter telefonisch vor, die Tochter der Frau habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Nur durch Zahlung einer Kaution könne sie eine Haft verhindern. Die verunsicherte Seniorin glaubte die erfundene Geschichte und übergab später an ihrer Wohnanschrift Bargeld, Schmuck und Gold im Wert von mehreren zehntausend Euro an eine Komplizin des Anrufers. Erst später flog der Betrug auf.

Die Polizei warnt: Wenn Sie am Telefon nach Geld oder Wertsachen gefragt werden, legen Sie sofort auf! Dabei handelt es sich um Betrug.