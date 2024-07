Betrug in Esslingen: Mit Pop-up-Fenster um hunderte Euro betrogen

1 Der Kriminelle brachte den Geschädigten dazu, ihm Zugriff auf dessen Rechner zu gewähren. (Symbolfoto) Foto: imago images/AndreyPopov

Ein Mann aus Esslingen ist am Mittwoch von einem Betrüger um mehrere hundert Euro gebracht worden. Mit einem Pop-up-Fenster, das das Opfer auf einen angeblichen Virusbefall seines Computers informierte, erschlich sich der Betrüger letztlich Bankdaten.











Ein Betrüger hat am Mittwoch einen Mann aus Esslingen um mehrere hundert Euro gebracht. Wie die Polizei berichtet gab sich der Kriminelle als ein Mitarbeiter von Microsoft aus. So erschlich er sich einen Fernzugriff auf den Computer seines Opfers und gelangte so an diverse Bankdaten. Außerdem tätigte er mehrere Überweisungen.

Zuvor hatte der Geschädigte an seinem Rechner eine Pop-up-Nachricht erhalten, die ihn vor einem angeblichen Virenbefall warnte. Der Mann wählte die angezeigte Telefonnummer, unter der er den Service von Microsoft zu erreichen dachte. Stattdessen sprach er in der Folge mit dem Betrüger, der sich als Mitarbeiter der Firma ausgab. So gewährte der Geschädigte dem Kriminellen Fernzugriff auf seinen Rechner, woraufhin dieser Überweisungen tätigte und verschiedene Bankdaten abfragte. Die Polizei warnt vor dieser und ähnlichen Maschen. Explizit wird davor gewarnt, persönliche Zugangsdaten niemals preiszugeben. Die Polizei bietet online weitere Informationen zu dieser und ähnlichen Maschen.