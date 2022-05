Am Telefon als Polizist ausgegeben (Zeugenaufruf)

Betrug in Deizisau

1 Der Betrüger gab sich als Polizeibeamter aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Am frühen Freitagabend wurde einem älterem Mann in Deizisau vorgelogen, dass ein Polizist seine Wertsachen sicherstellen müsste. Ihm wurden dabei Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.















Link kopiert

Am frühen Freitagabend hat ein älterer Mann einen Anruf von einer ihm unbekannten Rufnummer bekommen. Dem Mann wurde dabei mitgeteilt, dass mehrere Personen einer Einbrecherbande festgenommen worden sind. Weitere Täter wären geflüchtet, weshalb er das Haus nicht verlassen sollte. Kurze Zeit später kam erneut ein Anruf, worauf der ältere Mann gebeten wurde, Wertgegenstände an eine abholende Person auszuhändigen, so dass die noch flüchtigen Täter dingfest gemacht werden können.



Der Geschädigte übergab daraufhin Wertgegenstände in Höhe von mehreren tausend Euro an der Haustüre. Bei dem Betrüger handelte es sich um eine männliche Person mit dunklem Teint, ca. 180 bis 182cm groß, schlanke Statur und schwarzen Haaren. Zeugen, welche die Person im Zeitraum zwischen 18.00 Uhr und 21.10 Uhr im Wohngebiet Wert gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.



Die Polizei rät ihnen in diesem Zusammenhang nicht auf solche Gespräche einzugehen. Es handele sich um einen Anruf von Kriminellen, da die echte Polizei niemals nach Geld oder Wertsachen fragt und diese auch niemals in Verwahrung nimmt.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/