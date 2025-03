Betrug in Bissingen an der Teck: Unbekannte Betrügen Senior mit Schockanruf um mehrere tausend Euro

Betrug in Bissingen an der Teck

1 Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche und ermittelt nach dem unbekannten Abholer. (Symbolfoto) Foto: /IMAGO/Maximilian Koch

Mit einem sogenannten Schockanruf haben Unbekannte am Dienstag im Bissingen (Kreis Esslingen) einen Senior so sehr unter Druck gesetzt, dass er einem angeblichen Polizisten mehrere tausend Euro übergab.











Link kopiert

Dreiste Telefonbetrüger haben am Dienstag einen Senior aus Bissingen (Kreis Esslingen) um einen großen Teil seines Ersparten gebracht. Der Mann erhielt am späten Vormittag einen Anruf eines Unbekannten, der sich als Polizeibeamten ausgab und ihm von einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft erzählte.

Einige Täter seien demnach festgenommen worden, doch sein Geld sei nicht sicher. Der Senior glaubte den Aussagen und ließ sich unter Druck setzen. Am Nachmittag hob er deshalb in einer Bankfiliale mehrere tausend Euro ab und übergab das Bargeld vor seiner Wohnung an einen Abholer.

Polizei ermittelt nach Betrügern und warnt vor Masche

Dieser war etwa 1,65 Meter groß, trug eine dunkle Hose, eine schwarze Jacke mit weißer Aufschrift am Rücken sowie eine schwarze Schildmütze. Zudem hatte er einen weißen AirPod im Ohr. Kurz nach der Geldübergabe erkannte der Senior den Betrug und erstattete Anzeige beim Polizeirevier Kirchheim. Die Beamten ermitteln nun.