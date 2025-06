Betrug in Aichtal: Schockanruf: Betrüger erbeuten fünfstellige Summe von Seniorin

1 Die Frau wurde mit einem sogenannten Schockanruf unter Druck gesetzt. (Symbolfoto) Foto: imago images/7aktuell

Eine Seniorin aus Aichtal-Grötzingen (Kreis Esslingen) hat am Sonntagabend Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro an Betrüger übergeben.











Link kopiert

Betrüger haben am Sonntagabend mit einem Schockanruf eine ältere Frau aus Grötzingen (Kreis Esslingen) so sehr unter Druck gesetzt, dass sie Gegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro an einen angeblichen Polizisten übergab. Die Kriminellen hatten laut Polizeiangaben behauptet, dass die Tochter der Frau einen tödlichen Unfall verursacht hätte.

Demnach wurde die Seniorin im Laufe des Abends von den Unbekannten angerufen. Zunächst sprach sie mit ihrer vermeintlichen Tochter, später mit einer angeblichen Polizistin, die behauptete, die Frau müsse eine hohe Kaution stellen, um eine Untersuchungshaft ihrer Tochter zu verhindern.

Polizei warnt: Beamte fordern nie Bargeld

Die Geschädigte wurde durch den Anruf so verunsichert, dass sie am späten Abend Wertgegenstände an einen Komplizen der Anrufer übergab. Erst später flog der Betrug auf und die Frau erstattete Anzeige. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor der bekannten Masche. Von der Abholer liegt nur eine vage Beschreibung vor.