Betrüger im Kreis Esslingen: Falscher Handwerker unterwegs – Polizei gibt Tipps zum Schutz

Die Polizei warnt vor einem noch unbekannten Betrüge, der aktuell im Kreis Esslingen sein Unwesen treibt. (Symbolfoto)

Die Polizei warnt aktuell vor einem Betrüger, der Seniorin mit einem bestimmten Trick um Bargeld und Wertgegenstände beklaut. Wie kann man sich schützen?











Die Polizei warnt am Dienstag aktuell vor einem Betrüger, der sich als Handwerker ausgibt und gezielt ältere Menschen im Kreis Esslingen bestiehlt. Am Montag gegen 11.30 Uhr verschaffte sich der Mann in der Laiblinstegstraße in Nürtingen unter einem Vorwand Zugang zu einem Mehrfamilienhaus.

Eine Seniorin ließ ihn in ihre Wohnung, nachdem er behauptet hatte, Handwerksarbeiten durchführen zu müssen. Während sie ihm ein Glas Wasser holte, durchsuchte der Täter die Wohnung nach Wertsachen und entkam mit Bargeld. Eine Fahndung verlief ergebnislos.

Polizei fahndet nach Trickdieb und bittet um Hinweise

Der Mann wird als etwa 30 Jahre alt und 1,65 Meter groß beschrieben. Er hatte dunkle kurze Haare, trug ein Basecap und sprach gebrochen Deutsch. Außerdem führte er ein Klemmbrett mit mehreren Blättern Papier mit sich. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall am 25. Februar in der Kalkoferstraße, bei dem ein Unbekannter unter dem Vorwand, Rauchmelder zu überprüfen, in die Wohnung einer Seniorin gelangte. Die Polizei bittet zu beiden Vorfällen um Hinweise unter der Telefonnummer 0 70 22 / 92 24 0 entgegen.

Polizei gibt Tipps zum Schutz

Etwa eine Türkette oder ein Sperrriegel schützen von unbefugtem Eindringen. (Symbolfoto)

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang explizit vor Trickdieben, die sich als Amtspersonen, Handwerker oder Boten ausgeben, um sich Zugang zu Wohnungen zu verschaffen. Die Beamten geben folgende Tipps: