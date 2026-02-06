1 Geschichten aus dem Esslinger Rotlichtmilieu in der Stadtkirche: Die Ausstellung gibt Frauen in der Prostitution eine Stimme. Foto: Roberto Bulgrin

Gewalt, Scham, Einsamkeit – doch nicht alles ist negativ. Prostituierte aus dem Kreis Esslingen erzählen von Beweggründen und Sehnsüchten. Warum sind viele gegen ein Sexkaufverbot?











Ein Mosaik aus Schmerz, Verlust, Zweifel und Entscheidungen – so beschreibt eine Frau ihr Leben in der Prostitution im Kreis Esslingen. Ihre Erfahrungen packt sie in Lyrik: „Die Haut vergisst nichts. Sie merkt sich jede Rolle, jede Verwechslung mit Liebe.“ Zu hören sind diese Worte derzeit in der Esslinger Stadtkirche. Eine Ausstellung dort beleuchtet die vielen Schattenseiten des Rotlichtmilieus. Sie richtet den Blick aber auch auf die Frauen, die darin leben. Es sind zehn Geschichten voll Gewalt, finanzieller Notlagen, aber auch der Faszination und der Sehnsüchte nach Sicherheit und echter Liebe. Was sie zeigen: Das Leben von Prostituierten auch im Kreis Esslingen ist sehr prekär. Dennoch fordern weder die Frauen selbst, noch die Ausstellungsmacherinnen von der Beratungsstelle Rahab ein Sexkaufverbot.