Betroffene sprechen: Frauen in Prostitution in Esslingen: „Die Haut vergisst nichts“
1
Geschichten aus dem Esslinger Rotlichtmilieu in der Stadtkirche: Die Ausstellung gibt Frauen in der Prostitution eine Stimme. Foto: Roberto Bulgrin

Gewalt, Scham, Einsamkeit – doch nicht alles ist negativ. Prostituierte aus dem Kreis Esslingen erzählen von Beweggründen und Sehnsüchten. Warum sind viele gegen ein Sexkaufverbot?

Ein Mosaik aus Schmerz, Verlust, Zweifel und Entscheidungen – so beschreibt eine Frau ihr Leben in der Prostitution im Kreis Esslingen. Ihre Erfahrungen packt sie in Lyrik: „Die Haut vergisst nichts. Sie merkt sich jede Rolle, jede Verwechslung mit Liebe.“ Zu hören sind diese Worte derzeit in der Esslinger Stadtkirche. Eine Ausstellung dort beleuchtet die vielen Schattenseiten des Rotlichtmilieus. Sie richtet den Blick aber auch auf die Frauen, die darin leben. Es sind zehn Geschichten voll Gewalt, finanzieller Notlagen, aber auch der Faszination und der Sehnsüchte nach Sicherheit und echter Liebe. Was sie zeigen: Das Leben von Prostituierten auch im Kreis Esslingen ist sehr prekär. Dennoch fordern weder die Frauen selbst, noch die Ausstellungsmacherinnen von der Beratungsstelle Rahab ein Sexkaufverbot.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.