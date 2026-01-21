Betriebsseelsorger Autoindustrie: Existenzängste nehmen zu – der Stolz, Teil eines Unternehmens zu sein, schwindet
1
Studierter Ingenieur und Diakon: Michael Görg arbeitet für die katholische Kirche als Betriebsseelsorger in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Betriebsseelsorger Michael Görg bietet unter anderem Mitarbeitern von Mercedes und Bosch ein offenes Ohr. Er spricht über Zukunftsängste, Stolz – und die Frage, wie man Hoffnung behält.

Die anhaltende Transformation der Industrie, Sparprogramme und das langsame Erodieren vermeintlicher Sicherheiten lassen viele Beschäftigte in der Region Stuttgart verunsichert zurück. Auch ohne massenhaft betriebsbedingte Kündigungen sind die Folgen spürbar: Befristete Verträge laufen aus, Abfindungsprogramme greifen, soziale Projekte werden gekürzt. In dieser Situation wenden sich immer mehr Menschen an den Betriebsseelsorger Michael Görg. Ein Gespräch über Existenzängste, Würde und Hoffnung.

