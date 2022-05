1 Bei der Arbeit (von links): der Plochinger Bürgermeister Frank Buß, Tiefbauamtsleiter Joachim Kohler, Beigeordnete Barbara Fetzer, Statiker Rainer Berthele, Architekt Wilfried Straka, Rohbauleiter Eckhard Knöll und der Leiter des Verbandsbauamts Wolfgang Kissling. Foto: /Matthias Drißner

Die Umbauarbeiten am Betriebsgebäude der Stadtwerke Plochingen haben begonnen. Über den Stadtwerken wird das Tiefbauamt einziehen, im Dachgeschoss sollen drei Mitarbeiterwohnungen entstehen.















Im Jahr 2016 hat die Stadt Plochingen das in den 1980er-Jahren von den Neckarwerken erbaute, an den städtischen Bauhof angrenzende Gebäude Pfostenbergweg 18 erworben, um in mehreren Schritten den Betriebshof der Stadtwerke und den Bauhof neu zu ordnen sowie das Gebäude grundlegend zu erneuern, auszubauen und energetisch zu sanieren. Vor drei Jahren hatte die Stadt dann das Architekturbüro Germaschewski und Straka mit der Voruntersuchung beauftragt, im März 2021 billigte der Gemeinderat den Sanierungsplan. Nachdem im November die Baugenehmigung erteilt wurde, erfolgte nun mit dem Spatenstich der offizielle Start des Bauvorhabens.