Die Bücherei Lesezeichen Ruit wird „nur“ von ehrenamtlichen Mitarbeitern am Leben erhalten. Inzwischen seit fünf Jahren.

Wie jedes Jahr machten die Ehrenamtlichen einen Betriebsausflug - dieses Jahr nach Bad Wildbad. Also mit der U7 zum Bahnhof. Der Zug nach Frankfurt fiel aus - gottsei dank fuhr die Gruppe aber gen Pforzheim-Wildbad. Und alles klappte ohne große Wartezeiten. In Wildbad fuhr die Gruppe mit der Standseilbahn den Sommerberg hoch zum Baumwipfelpfad. Der ist sogar trotz 20 Meter Höhe für Höhenängstige begehbar weil er so breit ist. An seinem Ende erstiegen die Ausflügler den Aussichtsturm in 40 Meter Höhe und einige rutschten mit der Rutsche hinunter. Treffpunkt war dann die Skihütte, wo alle sich für den Abstieg stärkten. Ingrid informierte danach über die Geschichte Wildbads und über den Sommerberg, was das Allgemeinwissen aller erweiterte. Dann ging’s ans Wandern rund sieben Kilometer auf gut ausgeschilderten Wegen, weichen Pfaden und durch den Wald. 3,5 Tröpfchen Regen waren auch dabei - sprich: das Wetter war ok. Unterwegs machte Wolfgang Gesundheitsübungen, also ein bisschen Sport und zählte auch immer nach, ob noch alle 19 Mitläufer dabei waren. In Wildbad angekommen - der Zug fiel schon mal kommentarlos aus. Mit dem als nächstes kommenden IC durften sie nicht mitfahren, weil man ein Metropolticket hatte, das den ganzen Tag gilt. Das heißt, man hätte ja noch Zeit bis 24 Uhr um heimzukommen. Das wollte man aber nicht, und alle fanden den Heimweg trotzdem. In Ruit im Waldheim war es dann voll, aber lecker. Die „Gurus“ Ingrid und Wolfgang haben alle sicher und freundlich durch den Tag und Abend begleitet und alle dankten ihnen.