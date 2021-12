1 Das Sortiment in der Wirtschaftshilfe ist bunt gemischt und oft kurios. Verkauft wird, was andere daheim aussortiert haben. Foto:

Im Ladengeschäft der städtischen Wirtschaftshilfe in der Esslinger Altstadt sind die Preise günstig. So können auch Menschen mit kleinem Geldbeutel einkaufen. Doch die Tage des städtischen Eigenbetriebs könnten nach über 70 Jahren gezählt sein.















Esslingen - Seit über 70 Jahren hat die Stadt Esslingen eine „eigene Verkaufsstelle für Gebrauchswaren“. Damit ist sie wohl die einzige Kommune in Deutschland, die sich diesen Luxus leistet – noch. Denn die Stadt möchte den Eigenbetrieb mit Ablauf des Jahres 2022 einstellen. Der Betriebsausschuss hat die Entscheidung bereits in nichtöffentlicher Sitzung mehrheitlich gebilligt, und es ist davon auszugehen, dass der Esslinger Gemeinderat am Montag sich diesem Votum anschließen wird.