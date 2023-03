8 Die durch den Brand entstandene Rauchsäule war deutlich sichtbar, eine Gefahr bestand jedoch laut Polizei zu keiner Zeit. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

Die Rauchsäule war weit zu sehen: Am Dienstagabend war in einem Schrottverwertungsbetrieb in Deizisau (Kreis Esslingen) ein Brand ausgebrochen. Am Mittwoch machte die Firma Angaben zum entstandenen Schaden.















Am späten Dienstagnachmittag ist auf dem Gelände eines Schrottverwertungsbetriebes in Deizisau (Kreis Esslingen) ein Eisenschrotthaufen in Flammen gestanden. Der Brand verursachte eine hohe Rauchwolke, die weithin sichtbar war, nach Angaben der Polizei ergaben Messungen durch Experten aber keine erhöhten Schadstoffwerte. Demnach konnte ein Sprecher bereits am Abend Entwarnung geben: „Es besteht keine Gefahr für Personen und die umliegenden Gebäude.“Gegen 17 Uhr hatte eine Streife der Polizei bemerkt, dass Rauch von dem Gelände am Rheinkai aufstieg, kurz darauf gingen mehrere Notrufe bei Feuerwehr und Polizei ein.

Großaufgebot mehrerer Feuerwehrabteilungen

Die Einsatzkräfte rückten rasch mit einem Großaufgebot aus, neben den Feuerwehren aus Deizisau und Plochingen war auch die Schadstoffmessgruppe aus Ostfildern im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich ausgerückt, musste jedoch nicht eingreifen. Die Feuerwehrleute konnten die Flammen zügig bekämpfen, bereits nach einer Stunde war der Brand erfolgreich gelöscht, lediglich die Nachlöscharbeiten liefen noch.

Keine Sichtbehinderungen auf B10

Obwohl viel Rauch entstand, kam es auf der nahe gelegenen B10 ersten Erkenntnissen zufolge nicht zu Beeinträchtigungen im Berufsverkehr.

Wie der Brand entstanden war ist noch unklar, nach Angaben der betroffenen Firma ist jedoch kein Schaden entstanden.