Ostfildern - Der Waldorfkindergarten Ostfildern hat eine Zukunft. Nach dem Aus für die Erweiterung der Einrichtung am bisherigen Standort in Kemnat, stand der Fortbestand des Kindergartens zunächst in Frage. Im vergangenen Jahr gelang es dem Trägerverein schließlich, ein abbruchreifes Fabrikgebäude mit großem Garten im Körschtal in Scharnhausen zu kaufen. Wenn alles nach Plan läuft, soll dort im September 2023 nun ein viergruppiger Kindergarten für 70 Kinder eröffnet werden.