Briefkasten in Oberesslingen Kinder schreiben dem Weihnachtsmann

Es hat sich bis in die Pfalz herumgesprochen: Mit einem Briefkasten in ihrem Vorgarten wollen zwei Brüder aus Esslingen Kindern in der Weihnachtszeit eine Freude bereiten. Wer Post einwirft, bekommt Antwort vom Weihnachtsmann.