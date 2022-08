Warum immer mehr Kinder in den Waldkindergarten gehen

Betreuung in der Natur

Baiersbronn, Heidenheim, Oberkirch, Schonach, Schutterwald, Schwäbisch Hall, Sankt Georgen, Ulm, Wolfach, das sind nur einige der Kommunen quer durch den Südwesten, in denen seit Start dieses Jahres neue oder zusätzliche Waldkindergärten eröffnet haben. Der Trend zur Pädagogik im Grünen gehe zwar seit Jahren nach oben, sagt Ute Schulte Ostermann, Vorsitzende des Bundesverbands der Natur- und Waldkindergärten (BvNW) in Deutschland, aber was seit Ausbruch der Coronapandemie passiert, hat ruckartige Züge. „Plötzlich war klar: Der Wald oder die Natur muss sich nicht desinfizieren“, sagt Schulte Ostermann.