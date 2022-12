1 Die Kinderkrippe im Fruchtkasten im Klosterhof wird um eine Gruppe erweitert. Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

Die Gemeinde Denkendorf kann den Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen derzeit zwar gut decken. Sorgen bereitet allerdings die Gewinnung von pädagogischem Personal.















Link kopiert

Die Gemeinde Denkendorf kann derzeit allen Kindern vom vollendeten ersten Lebensjahr an bis zum Schuleintritt einen Kindergarten- oder Krippenplatz anbieten. Das zeigt die Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung, die jetzt im Gemeinderat verabschiedet wurde. Damit erfüllt die Kommune den Rechtsanspruch der Eltern.

Generell verzeichnet die Gemeinde steigende Kinderzahlen, auch wenn die der unter Dreijährigen mit 355 Kindern in diesem Jahr leicht zurückgegangen ist. Stark gestiegen ist dagegen die Zahl der über Dreijährigen auf 352. Dies führt Bürgeramtsleiterin Martina Steinacker unter anderem auf den Zuzug von Flüchtlingskindern zurück.

Die 85 Plätze in den sechs Krippen reichen aktuell gut aus. Es gebe momentan keine Wartelisten, so Steinacker in ihrem Bericht. Zwar könnten nicht immer individuelle Wünsche der Eltern erfüllt werden, doch habe bisher in den allermeisten Fällen der Bedarf nach dem Wunsch der Eltern gedeckt werden können. Vermutlich zu Beginn des Kindergartenjahres 2023/2024, also im September 2023, wird in der Kinderkrippe im Fruchtkasten im Klosterhof eine weitere Gruppe mit zehn Plätzen eröffnet, um den zunehmenden Bedarf an Krippenplätzen zu decken. Hierüber soll Anfang des nächsten Jahres entschieden werden, wenn konkreter ersichtlich ist, wie viele Plätze tatsächlich benötigt werden. Die Räumlichkeiten sind laut Gemeinde bereits für eine Eröffnung vorbereitet. Weiteren Betreuungsbedarf decken Tageseltern ab.

Auch im Bereich der Kitas für über Dreijährige kann der Bedarf gedeckt werden. Durch Umstrukturierungen unter den Einrichtungen kann man laut Steinacker auch dem weiter steigenden Wunsch nach Ganztagesbetreuung gerecht werden. Während aktuell das Platzangebot ausreicht, fehlen rechnerisch im Kindergartenjahr 2023/24 etwa 100 Plätze. Eine Ursache ist auch hier der Zuzug von geflüchteten Kindern aus der Ukraine. Allerdings gehe man davon aus, dass sich diese hohe Zahl an fehlenden Plätzen mindestens zum Teil durch andere Betreuungsmöglichkeiten wie Tagespflege, Betreuung auswärts und hoffentlich ein Ende des Ukraine-Kriegs reduzieren werde, so Steinacker. Zudem hofft die Verwaltung, diesen Bedarf bis zur Eröffnung des Kinderhauses „Alter Eichwald“ strecken zu können. Sollte dies nicht gelingen, gebe es noch die Möglichkeit, im Mühlhalden-Kindergarten eine Interims-Ü-3-Gruppe zu installieren. Der Baustart für das neue Kinderhaus für vier Gruppen und mit angeschlossenem Familienzentrum beim Kinder- und Jugendzentrum Focus ist im nächsten Frühjahr geplant. Mit dem Kindergartenjahr 2024/2025 soll es in Betrieb gehen.

Während also das Platzangebot den Denkendorfern kaum Sorgen bereitet, wird hingegen die Personalbeschaffung immer schwieriger. „Der Fachkräftemangel beschäftigt uns sehr. Wir hatten über lange Zeit sehr gute Jahre, auch was Auszubildende angeht. Das hat sich nun geändert und macht mir Sorgen“, sagte der Denkendorfer Bürgermeister Ralf Barth. So konnten in diesem Kindergartenjahr nicht alle Ausbildungsstellen besetzt werden.

Für die sogenannte praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PIA) konnten nur für zwei der drei Stellen in der dreijährigen dualen Ausbildung Azubis gefunden werden. Auch Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr sind laut Verwaltung noch offen.

Eine Studentin der Sozialen Arbeit in der Elementarpädagogik absolviert derzeit beim Kleinkinderpflegeverein ihr dreijähriges Studium. Für das nächste Kindergartenjahr hofft man auf eine weitere Studentin oder einen Studenten.

In fünf Einrichtungen gibt es eine Ganztagsbetreuung

Kitas

In Denkendorf gibt es insgesamt neun Kindertagesstätten mit 18,5 Gruppen. Hinzu kommen zwei reine Kinderkrippen – die Krippe im Fruchtkasten und die Gottlieb-Eppinger-Kinderkrippe. Insgesamt gibt es acht Gruppen für Kinder unter drei Jahren sowie eine altersgemischte Gruppe.

Träger

Alle Denkendorfer Kindergärten und Krippen stehen unter kirchlicher Trägerschaft: Von neun Einrichtungen ist der Evangelische Kleinkinderpflegeverein Denkendorf Kindergartenträger. Die Katholische Kirchengemeinde ist Trägerin einer Einrichtung. Insgesamt stehen 429 Plätze (ohne Notplätze), bei Maximalbelegung insgesamt 433 Plätze für Kinder über drei Jahren zur Verfügung. Von den neun Denkendorfer Kindergärten bieten fünf Einrichtungen eine Ganztagesbetreuung an. 85 Plätze gibt es derzeit in den Kinderkrippen, von denen drei Ganztagsgruppen haben.