Betreuung in Denkendorf: Die neue Kita sorgt für Lob und Begeisterung

1 Kita-Leiter Igor Weiß (links) mit Bürgermeister Ralf Barth im Obergeschoss. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Die Denkendorfer Kindertagesstätte „Alter Eichwald“ mit Familientreff wird am 29. März nach knapp zweijähriger Bauzeit eingeweiht. Die vier Kindergartengruppen sind bereits in den Neubau eingezogen.











Die Kita-Kinder haben ihr neues Domizil bereits voll in Beschlag genommen. Es herrscht munteres Treiben auf den Fluren und in den Gruppenräumen des Kinderhauses „Alter Eichwald“. Vier Kindergartengruppen mit Kindern über drei Jahren sind seit Anfang März nach und nach in das neue Gebäude neben dem Kinder- und Jugendzentrum Focus eingezogen. Sie wurden aus dem Albrecht-Bengel-, dem Mühlhalden- und dem Vogelsang-Kindergarten in die neue Einrichtung verlegt. Am 29. März wird das Kinderhaus „Alter Eichwald“ offiziell eingeweiht.

Gut 7,1 Millionen Euro hat sich die Gemeinde den Neubau kosten lassen. Dem Kindergarten mit rund 720 Quadratmetern ist ein Familienzentrum angegliedert, dessen Räume auch von der Kita genutzt werden können. Das Konzept des Hauses soll zukunftsfähig und nachhaltig sein: „Wir wollten so bauen, dass man auch in 40 Jahren hier noch gute pädagogische Arbeit leisten kann“, erklärt der Bürgermeister Ralf Barth.

Geflieste Schmutzschleuse

Das zweigeschossige Flachdach-Gebäude ist barrierefrei. Es wird von Metallnetzen umspannt, an denen sich Pflanzen hochranken können. Innen dominieren Naturmaterialien und Grün- und Brauntöne. Den Besucher empfängt ein großzügiges, helles Foyer. Von ihm zweigt das Bistro ab, ein Raum zum Vespern oder für das Mittagessen der Ganztagsgruppe. Die benachbarte Küche kann über ein großes Schiebefenster geöffnet werden. Ein Podest ermöglicht es, dass auch die Kleinen die Arbeitsfläche erreichen, wenn etwa gemeinsam gebacken wird. Ein weiterer großer, gefliester Raum dient als Schmutzschleuse. Hier finden Matschhosen, Anoraks und Gummistiefel Platz. Er führt direkt nach draußen. „Das zahlt sich aus. Der Schmutzeintrag in die anderen Räume reduziere sich enorm“, erklärt Kita-Leiter Igor Weiß. Viele Kleinigkeiten zeigen die Liebe zum Detail. Unter der großen Treppe etwa wurde eine „Höhle“ eingebaut, in die sich Kinder zurückziehen und aus der runden Öffnung herauslugen können. Die Trinkbecher können in einem Tablett mit durch Symbole den Kindern zugeordnete Öffnungen versenkt und so gefahrlos transportiert werden. Praktisch: Schränke ersetzen teilweise Trennwände, wodurch viel Stauraum geschaffen wurde.

Gruppenraum mit Bechertablett (vorne links). Hinten Schlafraum Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

Eine der insgesamt vier Gruppen ist im Erdgeschoss untergebracht, drei im Obergeschoss. Das Raumkonzept ist immer gleich: Einem großen Gruppenraum sind zu beiden Seiten zwei Nebenräume zugeordnet, die zum Schlafen, individuellen Spielen, als Forscherraum, Atelier, Bibliothek oder für Rollenspiele genutzt werden können. Für jede Gruppe gibt es zudem eigene Sanitäranlagen und eine Garderobe. Im Obergeschoss kann eine großzügige Loggia vor allem bei schlechtem Wetter für Aktivitäten an der frischen Luft genutzt werden. Ansonsten gehen die Gruppen ein- bis zweimal in der Woche in den Wald, um Fauna und Flora zu erforschen. Ein Schwerpunkt sei das Wald- und Naturkonzept, erklärt Weiß. Außerdem gibt es unter anderem wöchentliche Bewegungsangebote in Kooperation mit dem TSV Denkendorf und religionspädagogische Angebote.

Fokus auf Familienarbeit

Für das Team aus 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt es im Personaltrakt einen großen Raum mit Teeküche und einem Tisch für Besprechungen sowie Umkleide, WC, Dusche und ein Büro, außerdem ein Elternsprechzimmer. Im Erdgeschoss ist auf gut 140 Quadratmetern der Familientreff mit separatem Eingang, Foyer, Küche und Büro untergebracht. Ein multifunktionaler Raum mit einer Glasfront kann auch vom Kindergarten etwa für Bewegungsangebote oder Kinderkonferenzen genutzt werden. Für den Familientreff wird erst noch ein konkretes Konzept erarbeitet werden, sagt Ralf Barth. Es soll sich jedoch am Generationentreff im Limburgweg orientieren – allerdings mit dem Fokus auf Familienarbeit. Dafür wurde beim Evangelischen Kleinkinderpflegeverein, dem Träger des Kinderhauses, eine Personalstelle mit 30 Prozent geschaffen, die wahrscheinlich zum 1. Mai besetzt werden könne, so Barth. Es solle Angebote nicht nur für die Kita-Familien, sondern für den ganzen Ort geben. Beratungsangebote, Informationsveranstaltungen oder ein Elterncafé kann sich der Bürgermeister vorstellen. Von den Erfahrungen des Katholischen Familienzentrums will man profitieren, sich aber auf keinen Fall Konkurrenz machen. „Wir werden uns gut abstimmen, damit es keine doppelten Angebote gibt“, betont Barth.

Leiter ist voll des Lobes

Noch sind die Außenanlagen nicht fertig, doch Barth hofft, dass zumindest die große Rutsche, die vom Obergeschoss in den Garten führt, zur Eröffnung freigegeben werden kann. Große Kletterelemente, Schaukeln, Sandkästen und eine Pumpe mit Wasserlauf machen das rund 1300 Quadratmeter große Außengelände zum Outdoor-Paradies. Igor Weiß, der bisher den Albrecht-Bengel-Kindergarten geleitet hat, ist voll des Lobes über seinen neuen Arbeitsplatz: „Ich bin wunschlos glücklich mit diesen tollen Rahmenbedingungen.“

443 Plätze in neun Kindergärten

Einrichtungen

In Denkendorf gibt es insgesamt elf Kindertagesstätten. Darin enthalten sind zwei reine Kinderkrippen – die Krippe im Fruchtkasten und die Gottlieb-Eppinger-Kinderkrippe. Insgesamt stehen in den neun Kindergärten in 19 Gruppen 443 Plätze für Kinder über drei Jahren zur Verfügung. Von den neun Kindergärten bieten fünf Einrichtungen eine Ganztagesbetreuung an. Das Kinderhaus „Alter Eichwald“ ist die jüngste Einrichtung.

Träger

Alle Denkendorfer Kindergärten und Krippen stehen in kirchlicher Trägerschaft: Von zehn Einrichtungen ist der Evangelische Kleinkinderpflegeverein Denkendorf e.V. Kindergartenträger. Er hat auch die Trägerschaft für das neue Kinderhaus „Alter Eichwald“ übernommen. Die Katholische Kirchengemeinde ist Trägerin einer Einrichtung.

Einweihung

Das Kinderhaus „Alter Eichwald“ (Lange Äcker 80) wird am Samstag, 29. März, ab 14 Uhr mit einem Tag der Offenen Tür und einem kleinen Festakt eingeweiht.