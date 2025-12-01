Betreutes Wohnen: „Hier muss niemand einsam sein“ – Eine besondere Wohnanlage in Denkendorf
1
Bewohner der ersten Stunde: Raphaele Bisceglia (r.) fühlt sich noch immer wohl im Betreuten Wohnen. Daniela Koch (l.) hat ein offenes Ohr für die Belange der Bewohner. Foto: urh

Zehn Jahre betreutes Wohnen in Denkendorf: Raphaele Bisceglia ist ein Bewohner der ersten Stunde. Er erzählt, wieso er damals eingezogen und was das Besondere am Leben dort ist.

Raphaele Bisceglia war wegen seiner schwerkranken Frau auf der Suche nach einer altersgerechten Wohnung, als er erfuhr, dass in Denkendorf betreute Seniorenwohnungen entstehen. „Ich habe es zu schätzen gelernt, in einer Gemeinschaft zu leben. Wer nicht allein sein will, findet hier Anschluss. Und bei Problemen bekommt man Unterstützung“, sagt er. Das Betreuungskonzept übernahm der Evangelische Krankenpflegeverein Denkendorf (KPV).

