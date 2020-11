9 Die bunt verfärbten Reben und der Teil-Lockdown locken viele Menschen in die Stuttgarter Weinberge. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Wegen Corona sind derzeit viele Freizeiteinrichtungen geschlossen. Die Menschen zieht es deshalb an die frische Luft. Das wirkt sich vor allem in den Weinbergen aus. Jetzt sollen Polizei und Vollzugsdienst eingreifen.

Stuttgart - Beim Blick auf den Wetterbericht fürs Wochenende bekommt die Frau aus Rotenberg ein flaues Gefühl in der Magengegend. Bis 17 Grad und viel Sonne werden da für Stuttgart vorhergesagt. Bestes Wetter, um im November noch mal an die frische Luft zu gehen, gerade während des Teil-Lockdowns, wenn sich die sonstigen Freizeitmöglichkeiten arg in Grenzen halten. Doch am Fuß der Grabkapelle sieht man das mittlerweile anders: „Inzwischen freuen wir uns, wenn’s sonntags regnet.“