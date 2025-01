Besucher auf der Reisemesse CMT: Starke Kontrollen rund um die Messe – Falschparker riskieren abgeschleppt zu werden

1 Die Feldwege rund um die Messe sind abgesperrt. Foto: Torsten Schöll

Wer sich das Parkticket sparen will, sollte lieber mit Bus und Bahn zur beliebten Reisemesse auf den Fildern fahren, anstatt wild zu parken. Auch in den Bewohnerparkgebieten von Echterdingen werden Ordnungshüter kontrollieren.











Exakt 118 Verwarnungen haben die Mitarbeiter des örtlichen Gemeindevollzugsdienstes (GVD) im vergangenen Jahr am ersten CMT-Wochenende ausgestellt. Insbesondere am Sonntag ist wild geparkt worden, während am Samstag vereinzelt Parksünder ausgemacht worden sind, hatte Gerd Maier, der Chef des Ordnungsamts, unserer Zeitung gesagt. In den Echterdinger Wohngebieten habe der Vollzugsdienst viele Knöllchen verteilt. Auch auf Feldwegen haben die Ordnungshüter Falschparker aufgespürt. Die Plieninger Straße war komplett zugeparkt. Dort darf man bis zu vier Stunden sein Auto abstellen.

Insgesamt sei die Situation aber schon schlimmer gewesen, hatte Maier festgestellt. Das Ordnungsamt hat Maßnahmen ergriffen, um des Problems Herr zu werden. Auch wenn die Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit an diesem Samstag, 18. Januar, wieder ihre Pforten öffnet und es deshalb bis zum Sonntag, 26. Januar, wieder sehr viele Reiselustige auf die Fildern ziehen wird, wollen die Ordnungshüter den Falschparkern einen Riegel vorschieben. „An den wichtigen Feldwegzufahrten an der Heerstraße, am Parkplatz P 0, der Stadtbahnhaltestelle Stadionstraße und am Polstermarkt werden Schranken aufgestellt, die das Durchfahrtsverbot unterstreichen“, teilt Gerd Maier mit.

Die Landesmesse setzt laut Maier zu den Hauptzeiten am Wochenende in den ersten Stunden nach der Messeöffnung Ordner ein, die an besonders neuralgischen Feldwegzufahrten das Einfahren verhindern. Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdiensts der Stadt werden an den kommenden beiden Wochenenden im Einsatz sein. Maier kündigt nicht nur Kontrollen im nahen Umfeld der Messe an. Auch in den Bewohnerparkgebieten von Echterdingen werden die Ordnungshüter unterwegs sein.

Wer erwischt wird, muss mit einem Knöllchen rechen. „Die Spanne der Geldbußen reicht von 20 Euro bis 55 Euro – je nach Tatbestand“, teilt Maier mit. Und er betont: „Wir schleppen auch ab.“ Dann müssen Falschparker neben dem Bußgeld auch noch dreistellige Abschleppkosten zahlen. Wer sich also das Parkticket an der Messe sparen will, sollte lieber mit Bus und Bahn anreisen, als wild zu parken. Zumal das ÖPNV-Ticket bei der CMT-Tageskarte inbegriffen ist. Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) rät dazu, die Messe-Eintrittskarten vorab online zu kaufen, denn an den Automaten von SSB und DB seien diese nicht erhältlich.

Laut VVS ist die Messe bis 24. Januar auch gut mit Bahnen und Bussen zu erreichen. Die S 2 ist von Montag bis Samstag im 15-Minuten-Takt dorthin unterwegs. Am Sonntag, 19. Januar, ergänzen sich die S 2 und S 3 zu einem 10/20-Minuten-Takt. Die U6 fährt alle zehn Minuten über Degerloch zur CMT und zurück. An beiden Wochenenden werde dieser Zehn-Minuten-Takt in den Morgen- und Abendstunden erweitert, teilt das Unternehmen mit. Mit dem Expressbus X 10 können Fahrgäste aus Köngen und Denkendorf zur Messe fahren.

Am zweiten CMT-Wochenende sollten Fahrgäste jedoch mehr Zeit für ihre Anreise einplanen. Da ist die Bahnstrecke zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt wegen Bauarbeiten zur Digitalisierung des Eisenbahnknotens gesperrt. Busse werden als Ersatz eingesetzt.