1 Von exzessivem Drogenkonsum gezeichnet: Rapper Haftbefehl Foto: Annette Riedl/dpa

Eine Doku zeigt den Absturz des Rappers Haftbefehl, der zuletzt in der Region Stuttgart lebte. Menschen, die hier mit ihm zu tun hatten, beschreiben eine Persönlichkeit der Extreme.











Ob 14 Uhr für das Interview okay wäre. „Nein“, sagte das Management des Rappers Haftbefehl am Ende der anderen Leitung lachend, „der Hafti schläft bis 17 Uhr.“ Das war so um das Jahr 2012, Aykut Anhan, wie der Rapper Haftbefehl bürgerlich heißt, war nach dem Nummer-eins-Hit „Chabos wissen wer der Babo ist“ gerade der vermutlich gefragteste Rapper Deutschlands. Sogar „Der Spiegel“ war entzückt, widmete dem Musiker aus Offenbach bei Frankfurt ein mehrseitiges Porträt, schrieb, der Rapper mache „polyglottes Durcheinanderquatschen zur Kunstform.“