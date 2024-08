Besuche gegen die Einsamkeit in Stuttgart: Erfolgreiches Blind Date – Ruth sucht Gesellschaft, Birgit hat Zeit

1 Gemeinsam einkaufen gehen oder auch nur reden – die Zeit vergeht wie im Flug, wenn Birgit Schmid (links) Ruth Lauterstein besucht. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Was wie ein Blind Date zweier Frauen begonnen hat, ist in regelmäßige Treffen gemündet. Denn die eine hat plötzlich viel Zeit. Die andere sucht Gesellschaft, um nicht zu vereinsamen. Und trotzdem ist das keine bierernste Angelegenheit.











Immer am Mittwochnachmittag setzt sich Birgit Schmid im Stuttgarter Westen auf ihr Fahrrad und radelt in Richtung Innenstadt. Früher hat sie das bis auf den Sonntag jeden Tag getan. Sommers wie winters. Und schon um halb fünf Uhr in der Früh. Ihr Ziel war der unterirdische Kiosk an der Stuttgarter U-Bahn-Haltestelle Börsenplatz. Den hat sie 24 Jahre betrieben. Mit Menschen zu reden und vor allem, ihnen zuzuhören, hat sie in diesen Jahren gelernt. Und durchaus gerne getan. Aber dennoch war vieles in ihrem Arbeitsleben eben auch Pflicht. Zum Jahresende 2023 endete die. Birgit Schmid hat ihren Kiosk an einen Nachfolger übergeben.