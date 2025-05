Besuch von König Charles: Die Mission des Royals: Solidarisch mit Kanada – aber bloß nicht Trump ärgern

1 Kanadas Staatschef Mark Carney (re.) war zu Besuch bei König Charles. Foto: imago/Images

Es ist ein Drahtseilakt für König Charles III: Der Monarch will Kanada den Rücken stärken – ohne US-Präsident Donald Trump zu reizen.











Der Mann trägt Holzfällerhemd und Krone, mit verzweifeltem Blick steuert er das Kajak. Sein einziger Gedanke: Bloß nicht Trump erwähnen! Wie es politische Analysen kaum besser vermögen, zeigt die Karikatur des Schweizers Peter Schrank das Dilemma von König Charles III: Einerseits sind der 76-Jährige Monarch – britisches Staatsoberhaupt und zugleich König von Kanada – und seine Gattin Camilla am Montag in die kanadische Hauptstadt Ottawa gereist, um den Untertanen den Rücken zu stärken gegen die Übergriffigkeiten des US-Präsidenten Donald Trump. Andererseits muss der König die Interessen seiner britischen Heimat im Auge behalten. Denn die Londoner Labour-Regierung unter Premier Keir Starmer will Trump bei Laune halten und Konfrontation vermeiden – nicht zuletzt der Ukraine zuliebe.