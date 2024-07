Besuch in den USA: Netanjahu betont vor Reise in die USA Stärke des Bündnisses

1 Netanjahu trifft Biden (Archivbild) Foto: Avi Ohayon/GPO/dpa

Netanjahu trifft Biden trotz dessen Rückzugs aus dem Rennen um eine weitere Amtszeit. Vor der Abreise nennt Israels Regierungschef die Punkte, die er bei der Zusammenkunft ansprechen will.











Tel Aviv - Vor seiner Abreise in die USA hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Stärke des Bündnisses beider Staaten betont. Er werde sich um die Unterstützung beider politischer Lager in den USA bemühen, sagte der Regierungschef. "Ich werde meinen Freunden auf beiden Seiten sagen, dass unabhängig davon, wen das amerikanische Volk als seinen nächsten Präsidenten wählt, Israel Amerikas unverzichtbarer und stärker Verbündeter im Nahen Osten bleibt."

Er werde am Mittwoch eine Rede vor dem Kongress halten, "zu einer Zeit, in der Israel an sieben Fronten kämpft und in der große politische Ungewissheit in Washington herrscht", sagte Netanjahu weiter.

Trotz Bidens Rückzug aus dem Rennen um eine weitere Amtszeit trifft Netanjahu den US-Präsidenten am Dienstag. "Dies wird eine Gelegenheit sein, ihm für die Dinge zu danken, die er im Krieg und während seiner langen und ausgezeichneten Karriere im öffentlichen Dienst für Israel getan hat, als Senator, als Vize-Präsident und als Präsident."

Er wolle mit Biden auch darüber sprechen, "wie wir in den kritischen nächsten Monaten die Ziele vorantreiben können, die wichtig für unsere beiden Länder sind: Die Freilassung aller unserer Geiseln zu erreichen, den Sieg über die Hamas, sich der Terrorachse des Irans und seiner Helfershelfer entgegenzustellen und die sichere Rückkehr aller israelischen Bürger in ihre Wohnorte im Norden und Süden zu gewährleisten".

Netanjahu sagte abschließend: "In dieser Zeit von Krieg und Ungewissheit ist es wichtig, dass Israels Feinde wissen, dass Amerika und Israel zusammenstehen - heute, morgen und immer."