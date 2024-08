Besuch im Mercedes-Benz-Museum: Wie ein Zufall die Welt von Jakob endlich bunt macht

13 Mit der Brille sieht Jakob Acevedo Schneider die knallrote Farbe des Feuerwehrautos. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Ein Besuch beim Mercedes-Benz-Museum verändert das Leben des zehnjährigen Jakob Acevedo Schneider. Durch Zufall probiert er eine Brille für Farbfehlsichtige – und auf einmal sieht alles anders aus.











Jakob Acevedo Schneider strahlt, als er die Brille aufsetzt. Plötzlich ist alles anders. Er sieht alle Farben kräftiger. So, wie andere sie auch sehen. Seine Familie umringt ihn, der kleine Bruder Oskar fragt: „Und?“ Jakob kann gar nicht so richtig ausdrücken, was er sieht und wie er sich dabei fühlt. Er ist ein bisschen überfordert.