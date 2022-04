13 Vincent Klink in der Küche in der Wielandshöhe. Wie es hinter den Kulissen zugeht, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Der Patron und Häuptling am Herd, Vincent Klink, ist älter als Baden-Württemberg. Ein Besuch an der Alten Weinsteige, bei dem die Frage nach dem perfekten Kartoffelsalat endgültig geklärt wird und kleine Ferkel zersägt werden.















Halb zehn, Stuttgarter Halbhöhe. Draußen riecht es nach gebratenem Fleisch, drinnen nach bittersüßen Orangen. Es wuselt in der Küche der Wielandshöhe. Hier arbeiten viele junge Leute, aus der Türkei, Italien und Stuttgart. Was sie alle eint, ist ihre Liebe zu gutem Essen. Vincent Klink sitzt in seiner Zentrale, einem Kabuff, gerade mal zwei auf zwei Meter groß. Er ist Mentor und Vaterfigur in einem. Der 73-Jährige schaut bei Salome Bazin, dem „Fischmädchen“ und dem Steinbutt vorbei, und begutachtet, wie Marie Schinkel am Saucierposten ein Ferkel zersägt für die Porcetta. Sie ist Quereinsteigerin und brach das Architekturstudium für eine Ausbildung in der Wielandshöhe ab. Jörg Neth, Küchenchef seit mehr als zehn Jahren, kocht Orangen in Alkohol für den hausgemachten Bitter. Tochter Eva Klink organisiert alles für die Gäste am Mittag. Ihre Mutter Elisabeth hat das Restaurant mit dem wohl schönsten Blick auf die Stadt mit Blumen ausgestattet.