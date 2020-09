1 Wenn Daniel Nonnenmann ein schönes Stück Fleisch fürs Grillen zubereiten kann, geht ihm das Herz auf. Foto: Roberto Bulgrin

Daniel Nonnenmann aus Kemnat zählt seit Jahren zu den besten Grillmeistern in Deutschland. Er ist außerdem diplomierter Fleischsommelier.

Ostfildern - Man muss das gesehen haben: Wie geschmeidig Daniel Nonnenmann mit seinen Händen über ein Stück rohes Fleisch streicht, wie er sich geradezu ergötzt, daran zu riechen. Der Kemnater ist einer, der Lebensmittel schätzt, umso mehr, wenn sie seinen Qualitätsansprüchen genügen. Bei Fleisch setzt er besonders hohe Maßstäbe. Genau deshalb hat sich der 54-Jährige in Österreich beim Agrarmarkt Austria in einem dreimonatigen Kurs zum diplomierten Fleisch-Sommelier ausbilden lassen. Was bestens zu dem passt, was er in seiner Freizeit mit großer Leidenschaft und Akribie macht: Nonnenmacher grillt für sein Leben gerne. Und ausgesprochen gut, wie zahlreiche Titel aus den vergangenen Jahren belegen. Unter anderem wurde er 2018 Deutscher Vize-Grillmeister in der Kategorie Profi.