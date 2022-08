1 Hornbach in Esslingen. Auf fast 11 000 Quadratmetern gibt es 120 000 Artikel – und trotzdem wird es manchmal knapp. Foto: Ines Rudel

Schrauben, Pools, Heizgeräte: Baumärkte zählen zu den Profiteuren der Krise, die seit Corona kein Ende zu nehmen scheint. Bei ihnen finden die Kunden alles, was Zuhause schöner, besser und sicherer macht. Aus aktuellem Anlass also ein Besuch bei Hornbach in Esslingen.















Reizend, wie gleich am Eingang die bunten Stableuchten schimmern. Und wie einladend der Gartensessel daneben. Und wie verlockend der Pool, der so schnell aufgebaut ist. Und der Grill, an dem Sommerabende so schön ausklingen können. Keine zwei Minuten im Baumarkt – und schon hat man eine Idee, wie schön das Leben sein kann. Und dann ist da noch der Mann, der fast beseelt lächelnd, Erde und Töpfe zur Vermehrung seiner Pflanzen in den Kofferraum lädt. Und die Dame, die ein bisschen verliebt auf die Chrysanthemen in ihrem Einkaufswagen schaut.