1 Zuletzt besuchte Königin Silvia im Jahr 2019 ihre Heimatstadt. Foto: dpa/Silas Stein

Vor 80 Jahren ist Königin Silvia von Schweden als Bürgerliche in Heidelberg zur Welt gekommen. Jetzt erhält sie die Ehrenbürgerwürde. Was sie sonst noch in ihrer alten Heimat vorhat.















Die Stadt Heidelberg erwartet hohen Besuch. Königin Silvia von Schweden soll am frühen Freitagabend im Heidelberger Rathaus die höchste Auszeichnung der Stadt erhalten. „Ich freue mich sehr, dass Königin Silvia nach Heidelberg kommen wird, um die Ernennung zur Ehrenbürgerin ihrer Heimatstadt persönlich entgegenzunehmen“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos). „Das ist eine große Ehre für unsere Stadt.“ Zu der Veranstaltung sind lediglich 120 geladene Gäste zugelassen. Interessierte können das Ereignis von 16 Uhr an aber auf dem städtischen Youtube-Kanal verfolgen. Auch dürfte Silvias Ankunft am Rathaus zu beobachten sein. Nur der direkte Eingangsbereich werde abgesperrt, hieß es.

Am Vormittag konnten noch zahlreiche Trauungen im Rathaus stattfinden. Die Paare freuten sich über außergewöhnlichen und reichhaltigen Blumenschmuck nicht nur im Trauzimmer, sondern im gesamten Rathaus. Zwei Wagenladungen voll habe er angeliefert, sagte Hans-Peter Mathes. Der Florist aus dem Stadtteil Handschuhsheim ist seit vielen Jahren so etwas wie ein königlich-schwedischer Hoflieferant. Auch die Hochzeit von Silvias jüngster Tochter, Prinzessin Madeleine, in Stockholm stattete er aus. Zu Lebzeiten ihrer Mutter bestellte Silvia bei ihm Geburtstags- und Muttertagssträuße, die er zur Wohnadresse ihrer Eltern im Nachbarstadtteil Neuenheim auslieferte. Für die Ehrenbürgerfeier hat er OB Würzner einen ganz besonderen Strauß in die Hand gegeben: weiße Orchideen mit orangefarbenen Strelitzien.

Dreieinhalb Stunden auf dem Neckar

Königin Silvia wurde 1943 als Silvia Renate Sommerlath in Heidelberg geboren. Von 1947 bis 1957 lebte die Familie in Sao Paulo. Ihre Mutter war Brasilianerin, ihr Vater ein deutscher Geschäftsmann. Später besuchte Silvia die Elisabeth-von-Thadden-Schule, eine Privatschule im Stadtteil Wieblingen. Ihren Mann Karl-Gustav von Schweden lernte sie im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in München kennen, wo die sprachbegabte junge Frau – neben Schwedisch und Deutsch spricht sie Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und die Schwedische Gebärdensprache – als Chefhostess arbeitete. Die Hochzeit fand 1976 statt.

Ihre Eltern liegen heute auf dem Friedhof in Stadtteil Handschuhsheim begraben. Um einen ruhigen Besuch am Grab zu ermöglichen, wurden geplante Bestattungen verschoben. Insgesamt wird Königin Silvia, die ohne weitere Familienmitglieder angereist ist, vier Tage in ihrer alten Heimat verbringen und dabei dem Vernehmen nach auch private Termine wahrnehmen. Öffentlichkeitswirksam wird noch ihre Teilnahme an einer dreieinhalbstündigen Schiffstour am Samstag auf dem Neckar bis Neckarsteinach sein. Auf dem Prunkstück der Heidelberger Weißen Flotte, dem Motorschiff „Königin Silvia“, feiert die Deutsch-Schwedische Gesellschaft ihr 50-jähriges Bestehen. Silvia ist Schirmherrin des Vereins, der sich unter anderem um den Schwedischunterricht schwedischer Kinder in der Region kümmert.

Es gibt Silvias Lieblingsspeise

Silvia will jeden Teilnehmer der Schiffsfahrt persönlich begrüßen und ein Grußwort sprechen. Serviert werde ein Spargelmenü, Silvias Lieblingsspeise, sagte Margret Ditter, die Vorsitzende der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft. „Die persönliche Teilnahme der Königin ist eine tolle Auszeichnung für unsere Arbeit“, sagte Ditter. Der Erlös der Benefizveranstaltung von 35 000 Euro fließt an die World Childhood Foundation, eine Stiftung der Königin, die sich um Kinder kümmert, die Opfer und Zeugen von sexuellem Missbrauch oder massiver Gewalt wurden.

Bei ihrem letzten Besuch in Heidelberg im Jahr 2019 hatte sie auch dort ein Childhood-Haus eröffnet. Die Childhood-Häuser sind Anlaufstellen für missbrauchte Kinder, in denen sie medizinisch untersucht, psychologisch betreut oder in geschützter Atmosphäre per Video vernommen werden. Dadurch wird ihnen der Gang zu verschiedenen Behörden und die mehrfache Schilderung ihrer Qualen erspart.

Wie wird man Ehrenbürger?

Verdienste

Der Gemeinderat kann Personen, die sich besonders verdient gemacht haben, das Ehrenbürgerrecht verleihen, heißt es in Paragraf 22 der Gemeindeordnung. Freies Parken oder kostenlose Zoobesuche sind damit aber nicht verbunden. Auch erhält man nicht automatisch das Wahlrecht.

Ehrenbürger

Heidelberg hat zwei weitere lebende Ehrenbürger: die Ex-Oberbürgermeisterin Beate Weber und den Medizin-Nobelpreisträger Harald zur Hausen.