Besuch auf dem Zollberg: VfB-Maskottchen Fritzle kommt nach Esslingen

Für Fotos und Autogramme zu haben: Fritzle kommt nach Esslingen. Foto: IMAGO/Eibner

Ein schwäbisches Krokodil kommt nach Esslingen. Fritzle, das Maskottchen des VfB Stuttgart, besucht den Zollberg und verteilt Autogramme und Erinnerungsfotos.











Ende Oktober lauert ein Krokodil auf den Straßen von Esslingen. Aber kein Grund zur Sorge, es handelt sich dabei nur um Fritzle, das Maskottchen des VfB Stuttgart. Am Freitag, 24.10., besucht das schwäbische Krokodil ab 16 Uhr einen Supermarkt am Zollernplatz 7 bis 9. Etwa eine Stunde lang können Fans das Maskottchen in der Filiale auf dem Zollberg treffen.

Nach einer Begrüßung und einer kleinen Vorführung verteilt Fritzle Autogramme und ist für Erinnerungsfotos zu haben. Fritzle ist seit den Neunzigern das offizielle Maskottchen des VfB Stuttgart. Seinen ersten großen Auftritt hatte er in der Bundesliga-Saison 1992/1993 auf dem Mannschaftsfoto.