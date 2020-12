6 Was wollten die Leute 2020 lesen? In unserer Bildergalerie finden Sie die Antwort. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

In diesem seltsamen Jahr hatte man viel Gelegenheit, zum Buch zu greifen. In unserer Bildergalerie finden Sie die Titel, die die meisten Leser gelockt haben.

Stuttgart - Über Geschmack lässt sich streiten, über Zahlen nicht. Kann sein, dass man anderen Büchern mehr Erfolg gewünscht hätte. Jedes Jahr ermittelt das in Baden-Baden ansässige Marktforschungsinstitut Media Control die Charts der gefragtesten Titel. Und wann, wenn nicht in diesem Jahr hätte man Gelegenheit gehabt, zum Buch zu greifen. Auch wenn der Buchhandel durch den Lockdown stark getroffen wurde, zeigt die Kurve nach oben. Im November ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,7 Prozent gestiegen.

Einer hat immer die Nase vorn

Fünf Titel hatten daran einen besonderen Anteil. Und auch in diesem Jahr wird die Liste in der Sparte Belletristik von einem deutschen Autor angeführt, der bereits in den letzten Jahren auf den vordersten Plätzen zu finden war. Es sind nicht immer gerade die von der Literaturkritik am meisten gelobten Romane, die hier das Rennen machen. Doch insgesamt kann man mit der Rangliste in diesem Jahres leben. In unserer Bildergalerie können Sie sich durch die fünf erfolgreichsten Titel klicken.