1 Es wird Herbst – auch in der Literatur Foto: imago images/Westend61/Dirk Wüstenhagen

Was bleibt uns nun, wenn wir uns in unsere dunklen Wohnungen zurückziehen? Zu wachen, zu lesen! Ein Roman von Isabel Allende und ein Buch von Ferdinand von Schirach versetzen in zum Herbst passende Traurigkeit.















Link kopiert

„Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.“ Weil es die jungen Leute in den Redaktionen heutzutage mit der klassischen Bildung nicht mehr so haben, übernehmen wir in diesem Jahr die allfälligen Anspielungen auf den Bildungskanon des Abendlandes. Früher brach kein Herbst herein, ohne dass nicht in irgendeinem Feuilleton Rilke hervorgekramt wurde. Perdu! Dabei ist es immer noch so, dass wer jetzt kein vollisoliertes Haus hat, sich keines mehr baut. Schließlich herrscht Handwerkermangel! Ob die letzten Früchte angesichts der zurückliegenden Hitzewelle voll sind, darf bezweifelt werden. Und den Wein mit der letzten Süße kann man sich bei den gegenwärtigen Preisen ohnehin nicht mehr leisten.