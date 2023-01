1 Dauerplatz auf der Bestsellerliste: Titel von Colleen Hoover und Charlotte Link Foto: Verlage

Wer schon mal einen Bestseller geschrieben hat, steigert seine Chancen für einen weiteren Bestseller. Das gilt für Charlotte Links Krimis wie für Colleen Hoovers Liebesromane, stellt unser Kolumnist fest.















Normalerweise sieht sich eher die Hochliteratur dem Vorwurf ausgesetzt, in ihren Büchern passiere nix. Gepflegte Langeweile gilt angeblich manchen Lesern als Ausweis von Qualität. Thomas Mann hat das einmal mit Blick auf Theodor Fontanes „Der Stechlin“ so zusammengefasst: „Zum Schluß stirbt ein Alter, und zwei Junge heiraten sich; – das ist so ziemlich alles, was auf 500 Seiten geschieht.“