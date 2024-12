Bestseller 2024: Media Control: Altern von Heidenreich meistverkauftes Buch

2 Kann sich freuen, den Jahresbestseller 2024 geschrieben zu haben: Elke Heidenreich. (Archivfoto) Foto: Sina Schuldt/dpa

Was haben in Deutschland dieses Jahr besonders viele gelesen? Welches Hörbuch war am erfolgreichsten? Die Buchhits des Jahres im Überblick.











Baden-Baden - Trotz Konkurrenz durch Angela Merkels Autobiografie: "Altern" von Elke Heidenreich ist das meistverkaufte Buch 2024. Das teilt Media Control mit. Zwar hatte Merkel mit ihrem Ende November veröffentlichten Buch "Freiheit" kürzlich den besten Verkaufsstart des Jahres hingelegt (erste Woche mehr als 200.000 Exemplare), doch Heidenreichs schon im Mai erschienenes Buch hatte mehr als 25 Verkaufswochen mehr als die frühere Kanzlerin.

In den Literatur-Jahrescharts des Jahres 2023 war der Roman "Elternabend - Kein Thriller (Auch wenn der Titel nach Horror klingt!)" von Sebastian Fitzek ganz vorn.

Heidenreichs Bestseller "Altern" sei optimistisch, klug, persönlich, erklärt Media Control in Baden-Baden. Elke Heidenreich setze sich darin "mit dem Thema des Älterwerdens auseinander und gibt wertvolle Tipps, wie man diesen Lebensabschnitt bewusst und gut gestalten kann".

"Ja, und dann das Alter. Wieso das denn?"

Heidenreich selbst schreibt in ihrem Buch, sie habe in ihrem Leben "zu viel geraucht, zu viel getrunken", sei zu leichtsinnig und schnell Motorrad und Auto gefahren. "Ich habe nie wirklich irgendeinen Sport betrieben, habe kein Talent zu sexueller Treue und war also nicht besonders gut zur Ehe geeignet. Ich habe zig Bestseller geschrieben, bin also sorgenfrei, was ganz wunderbar ist (...) Ja, und dann das Alter. Wieso das denn? Seit wann? Wo kommt denn das auf einmal her? Warum?" Das ist der Ausgangspunkt eines unterhaltsamen und sehr offenen und ehrlichen Buchs der kinderlosen, unabhängigen 81-Jährigen.

Das meistgehörte Hörbuch 2024 in Deutschland (nach konsumierten Stunden von Bookbeat) wurde laut Media Control "Coldhart - Strong & Weak" von Lena Kiefer, der erste Band der "Coldhart"-Reihe, die sich um die Liebe des Entführungsopfers Elijah Coldwell und die faszinierende Felicity Everhart dreht.

Das meistverkaufte E-Book ist "Madame le Commissaire und das geheime Dossier" von Pierre Martin. Im elften Fall von Kommissarin Isabelle Bonnet erwartet Leserinnen und Leser humorvolle Krimispannung in der Provence.

Sowohl Heidenreichs als auch Merkels Buch landen wohl noch unter vielen Weihnachtsbäumen in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Geschenk.

In "Freiheit. Erinnerungen 1954 – 2021" blickt die 70-jährige Merkel auf mehr als 700 Seiten zurück auf ihr Leben. Die gebundene Ausgabe kostet 42 Euro.

Wie viel Geld Merkel, die derzeit damit viel unterwegs ist, mit dem Buch verdient, gibt der Verlag Kiepenheuer & Witsch nicht preis. Mehrere Medien hatten von einem Vorschuss für die Autorinnen im Millionenbereich geschrieben. Merkel schrieb das Buch zusammen mit ihrer langjährigen Vertrauten Beate Baumann.

Eine Analyse der ersten Verkaufswoche hatte ergeben, dass 52 Prozent der "Freiheit"-Käufer Männer waren, 11 Prozent jünger als 29 Jahre, ebenso viele Prozent älter als 70 Jahre. Rund 19 Prozent waren zwischen 30 und 39 Jahre alt, 17 Prozent zwischen 40 und 49, 21 Prozent zwischen 50 und 59 und 22 Prozent zwischen 60 und 69 Jahre.