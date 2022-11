1 Wer in Kabul einen Diebstahl begeht, der muss damit rechnen, ausgepeitscht zu werden (Archivbild). Foto: imago images/ITAR-TASS/Alexandra Kovalskaya via www.imago-images.de

Ehebruch, Diebstahl und Korruption: Die Taliban haben die Strafe des öffentlichen Auspeitschens wieder eingeführt und wehren sich gegen Kritik.















Die militant-islamistischen Taliban haben die Wiedereinführung des öffentlichen Auspeitschens in Afghanistan verteidigt. Kritik an der Scharia sei eine „Beleidigung des Islams“, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Bakhtar am Samstag. Die Taliban warnten vor einer Einmischung in innere Angelegenheiten.

Am Mittwoch hatten die Taliban im Osten des Landes 14 Menschen in einem Fußballstadion öffentlich auspeitschen lassen. Den Beschuldigten sei unter anderem Ehebruch, Diebstahl oder Korruption vorgeworfen worden, hieß es in einer offiziellen Mitteilung. Von internationaler Seite kam scharfe Kritik.

Seit der Machtübernahme der Taliban im Sommer des Vorjahres ist es das erste Mal, dass eine öffentliche Auspeitschung als Strafe bestätigt wurde. Während der ersten Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001 wurden Auspeitschungen, Amputationen oder Steinigungen in der Öffentlichkeit vollzogen.