Warum wegen Currywürsten gegen 17 Polizisten ermittelt wird

Kann Currywurst essen eine Straftat sein? Offenbar ja, wenn dabei Bestechung im Spiel ist. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt deshalb gegen 17 Polizisten, die sich 2023 mit dem Fast-Food-Gericht haben mutmaßlich korrumpieren lassen. Der kuriose Fall im Überblick.











Es geht hier um die Wurst – genauer gesagt um die Currywurst, also um eine Art Currywurst- Gate (in Anlehnung an Watergate). Man glaubt es kaum: Selbst bei dieser urdeutschen Fast-Food-Spezialität, bei dem eine Brat- oder andere Brühwurst geschnitten mit einer tomatenhaltigen Sauce und Currypulver oder mit Curry-Ketchup gemeinhin an einer sogenannten Currywurst-Bude kredenzt wird, kann kriminelles Verhalten – genauer gesagt Bestechung – im Spiel sein, wie ein aktuelles Beispiel aus Hannover zeigt. Der Fall im Einzelnen:

Die Ermittlungen

Mutmaßliche Einladungen zu Currywurst-Essen haben nämlich zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover geführt. Die Ankläger ermitteln wegen Korruptionsverdachts gegen 17 Mitarbeiter der Zentralen Polizeidirektion (ZPD), wie ein Sprecher mitgeteilt hat.

Ihnen wird vorgeworfen, dass sie über zehn Monate regelmäßig Einladungen zu Currywurst-Essen angenommen haben sollen. Zuerst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.

Die Ministerien

Das niedersächsische Innenministerium wollte sich zu dem Fall wegen der laufenden Ermittlungen zunächst nicht äußern. Eine Sprecherin des Justizministeriums erklärte hingegen, es gehe um Mitarbeiter der zentralen Polizeidirektion, die bei Fortbildungen mehrfach zum Essen eingeladen worden seien.

Laut Staatsanwaltschaft soll ein Referent eines Landesbetriebs die Kursbesucher der anderen Landesbehörde nach der Schulung öfter zum Currywurst-Essen eingeladen haben. Es geht dabei demnach um einen Gesamtwert von etwa 2000 Euro.

Das Motiv

Ein mögliches Motiv für die mutmaßlichen Essens-Einladungen kann laut Staatsanwaltschaft sein, dass die verbeamteten Schüler am Ende des Kurses eine Beurteilung abgeben sollten.

Der Referent könnte sich durch die Currywurst-Einladungen positive Bewertungen erhofft haben. „Das könnte so sein, und darum sind wir gehalten, das zu prüfen“, teilt der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter mit.

Das Corpus Delicti

Das hier ein Fall von Bestechung von Amtsträgern und von Bestechlichkeit eben derselben vorliegt, ist somit glasklar. Corpus Delicti -also Beweisgegenstand – sind die diversen Currywürste.

Der Bestecher

Bestochen hat der Referent, der die Currywurst servierte. Ihm droht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, in besonders schweren Fällen von bis zu zehn Jahren.

Die Bestochenen

Den Bestochenen – die Polizeibeamten – droht wegen Bestechlichkeit eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. In minder schweren Fällen kommt man mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren davon. In besonders schweren Fällen wandert man bis zu zehn Jahre hinter Gitter.

Der Richter

Über das mögliche Strafmaß zu entscheiden ist Aufgabe des zuständigen Richters, sollte es überhaupt zu einem Strafprozess gegen die kulinarisch auf Abwegen geratenen Beamten kommen.

Bestechung im öffentlichen Dienst

So bizarr der Fall auch klingen mag: Bestechung – vielfach synonym mit Korruption gebraucht – ist auch im öffentlichen Dienst verbreitet. Wie verbreitet, lässt sich aus den offiziellen Fallzahlen kaum erschließen, da die Dunkelziffer der nicht bekannt gewordenen Fälle deutlich höher liegen dürfte.

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 3600 Korruptionsstraftaten in Deutschland registriert. Im Vergleich zum Vorjahr war dies ein Anstieg um satte 34,9 Prozent.

Das Strafgesetz

Laut Paragraf 334 Strafgesetzbuch (StGB) Abschnitt „Straftaten im Amt“ (§§ 331 ff. StGB) handelt es sich bei Bestechung um einen Straftatbestand. Das Bundeskriminalamt (BKA) spricht von einem „Missbrauch eines öffentlichen Amtes, einer Funktion in der Wirtschaft oder eines politischen Mandats“.

Häufig werde hierbei eine Vertrauensstellung in einer Funktion in der Verwaltung, Justiz, Wirtschaft, Politik oder auch in nicht-wirtschaftlichen Vereinigungen oder Organisationen ausgenutzt, um einen materiellen oder immateriellen Vorteil zu erlangen, auf den kein rechtlich begründeter Anspruch besteht.