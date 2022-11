1 Ein Ort zum Trauern: das Sternenfeld im Friedhof von Sielmingen Foto: Stadt Filderstadt

Auf dem Friedhof in Filderstadt-Silmingen befindet sich ein Sternenfeld – ein besonderes Bestattungsfeld für früh verstorbene Kinder. Dort hat nun erstmals eine Sammelbestattung stattgefunden.















Das Sternenfeld auf dem Oberen Friedhof von Sielmingen fällt auf: Es ist eine sternenförmig gezackte Fläche, in deren Mitte steht eine hohe Skulptur, die auf spielerische Weise an eine Pflanze erinnert. Hier werden die allerjüngsten Erdenbürger beerdigt, also jene, die vor, während oder kurz nach der Geburt verstorben sind – die so genannten Sternenkinder. Diesen Ort, an dem Eltern und Angehörige von Sternenkindern trauern können, gibt es bereits seit 2014.