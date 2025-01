Bessere Züge für die Region Stuttgart: So sehen die neuen S-Bahnen aus

Gastro in Stuttgart Nima Nafeei will ein zweites Noa im früheren Ritzi eröffnen

Mit Köstlichkeiten aus dem Orient lockt Nima Nafeei seit vier Jahren ins Noa an der Tübinger Straße. Weil das Restaurant so gut läuft, will er ein zweites im früheren Ritzi eröffnen. Doch das Baurechtsamt hält ihn noch zurück.