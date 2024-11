1 Simon Tress hat mit dem Fine-Dining-Restaurant 1950 ein besonderes Konzept geschaffen. 2024 wurde das Lokal mit einem Michelin Stern ausgezeichnet. Foto: TressBrüder

Der Vater starb viel zu früh, die Gastronomie musste neu aufgebaut werden. Das Restaurant 1950 der Familie Tress wurde jüngst mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Alle Zutaten kommen aus einem Umkreis von maximal 25 Kilometern. Das ist gut für Umwelt und Klima. Aber schmeckt es auch?











Link kopiert

Die besten Restaurants in Baden-Württemberg: Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: das Restaurant 1950 in Hayingen auf der Alb.