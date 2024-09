Besorgte Eltern in Stuttgart-Ost: Ein Zebrastreifen in der Kurve – „Schon haarige Situationen beobachtet“

1 Kinder lernen, die Straße am Zebrastreifen zu überqueren. Aber wie sicher sind die wirklich? Foto: dpa/Jonas Güttler

Viele Schulkinder queren die Hackstraße auf ihrem Weg zur Raitelsbergschule in Stuttgart-Ost. Eltern melden bei unserer Aktion „Achtung, Schulweg!“ dort einige Gefahrenquellen. Das Thema köchelt immer wieder hoch.











Link kopiert

Auf der Hackstraße im Stuttgarter-Osten kehrt keine Ruhe ein. Auf den teils schmalen Gehwegen drängeln sich die Fußgänger an parkenden Autos vorbei. Auf der Verbindung vom Stöckach Richtung Gaskessel ist viel Verkehr, in der Mitte verlaufen die Stadtbahngleise. Unzählige Kinder müssen die Straße auf ihrem Weg zur Raitelsbergschule überqueren. Weil das für die noch kleinen Mädchen und Jungen nicht einfach ist, gibt es Zebrastreifen: jeweils einen am östlichen und westlichen Ende der Haltestelle Raitelsberg und einen dritten in der Kurve bei der Einmündung zur Parkstraße.