1 Waldemar W. vor dem Altbau, in dem er zusammen mit seiner Frau in Stuttgart lebt. Foto:

Tropische Nächte zeugen von der Klimakrise. Aber nicht die Hitze hält Waldemar W. wach, sondern die Sorge um seine Altbauwohnung in der Stuttgarter Innenstadt. Die Energiewende und das Heizungsgesetz treiben ihn um. Ein Energieberater gibt Tipps.















Waldemar W. (55) hat eine zentral gelegene Eigentumswohnung in Stuttgart. Er beheizt sie mit Biogas und nutzt Ökostrom. Vor seiner Haustüre steht seit fünf Jahren ein Elektroauto, zuvor fuhr er einen Hybrid. Er fliegt nie in den Urlaub – schon des Hundes wegen nicht. Zudem isst er wenig Fleisch. Der Hund allerdings schon. Waldemar W. – der seinen richtigen Namen nicht genannt wissen möchte – tut schon lange, was er nur kann, um den Klimaschutz voranzutreiben und hatte ein relativ gutes Gewissen. Bisher. Seit einiger Zeit aber hat Waldemar W. vor allem eins: schlaflose Nächte.