Besorgte Autofahrer bei Reichenbach an der Fils: Herrenloser Hund auf B10 entpuppt sich als Plüschpferd

1 Das Pferd sitzt nun auf der Wache der Verkehrspolizei und warte auf seinen Besitzer. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein Hund sitzt herrenlos am Seitenstreifen der B10 zwischen Ebersbach an der Fils und Reichenbach (Kreis Esslingen) – das meldeten gleich mehrere Autofahrer am Montag der Polizei. Doch statt eines Hundes erwartete die Beamten dort ein großes Plüschpferd.











Mehrere besorgte Verkehrsteilnehmer auf der B10 zwischen Erbersbach und Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) haben am Montag gegen 17 Uhr einen Notruf abgesetzt. Der Grund: Am Seitenstreifen der Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart sitze ein kauernder, herrenloser Hund, meldeten sie laut Polizei.

Ausgesetztes Plüschpferd wartet auf seinen Besitzer

Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie jedoch keinen Hund. Stattdessen war an einem Zaun parallel zur Straße ein großes Plüschpferd angebunden. Das Pferd sitze nun auf der Wache der Verkehrspolizei Esslingen und warte auf seinen Besitzer.