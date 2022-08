Besorgte Anrainer in der Stuttgarter City

Die Anrainer der kleinen Fußgängerzone im Herzen von Stuttgart befürchten, durch eine Baustelle völlig von der Königstraße abgehängt zu werden. Der Investorin Signa werfen sie Irreführung vor – und fordern mehr Beistand im Rathaus.















Die Anrainer der Schulstraße im Stuttgarter Zentrum haben bei ihren Warnungen vor dem Kollaps der doppelstöckigen Fußgängerzone nachgelegt. Sie wollen, dass ihr Schicksal im Rathaus zur Chefsache wird. Am Mittwoch schickte die Interessengemeinschaft Schulstraße Stuttgart einen Brandbrief an OB Frank Nopper (CDU) und auch an Städtebaubürgermeister Peter Pätzold und die Gemeinderatsfraktionen.