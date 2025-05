Besorgt über den Zollkonflikt: SAP-Chef: Mit Trump ist konstruktiver Austausch möglich

Gasversorgung Gashändler Sefe zahlt 450 Millionen Beihilfen an Bund zurück

In der Energiekrise 2022 musste der Gas-Großhändler Sefe mit staatlichen Milliarden am Leben gehalten werden. Auch Sefe ist verpflichtet, Gelder zurückzuzahlen. Jetzt war es wieder so weit.