1 Relaxen auf dem eigenen Balkon, aber keine Lust auf aufwendige Gartenarbeit? Mit unseren Tipps gelingt das. (Symbolbild) Foto: ArTo/stock.adobe.com

Für alle, die keinen angeborenen grünen Daumen haben, aber trotzdem ihren Balkon sommerfit machen wollen: Wir haben Tipps und Tricks, wie das gelingt.















Der Frühling steht vor der Tür – doch draußen sieht es noch aus wie Kraut und Rüben? Dann schnell neue Pflanzen besorgen und den Außenbereich aufpeppen.

Der Balkon ist für viele die Erweiterung der Wohnräume und gleichzeitig eine Oase der Erholung. Und Gärtnern liegt im Trend: Laut Zentralverband Gartenbau gab es 2021 ein Absatzhoch für Zierpflanzen – die Sparte konnte ihr Vorjahresergebnis um acht Prozent auf fünf Milliarden Euro steigern. „Damit wurden von jedem Einwohner Deutschlands 60 Euro für Beet- und Balkonpflanzen, Stauden, Kräuter, Gehölze und Blumenzwiebeln ausgegeben. Mit einem Plus von 13 Prozent zu 2020 performten Stauden am positivsten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands.

Hobbygärtner aufgepasst: Wer einen sonnigen Balkon bepflanzen möchte, der kann nach Geranien Ausschau halten. Und auch der Lavendel ist direkte Sonnenstrahlen gewöhnt. Außerdem kann der Olivenbaum ein widerstandsfähiger Balkonverschönerer für sonnige Plätzchen sein.

Auf schattigen Balkonen wachsen Fuchsien gut, denn sie mögen es kühl. Genau wie das Fleißige Lieschen. Bergenien und Hortensien sind flexibel – sie fühlen sich auf West und Ost-Balkonen wohl.