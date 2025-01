Besonders in Süddeutschland: Extrem hohe Feinstaubwerte durch Feuerwerk und Wetterlage

1 An Silvester ist die Feinstaubbelastung besonders groß (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Das Silvesterfeuerwerk verursacht jedes Jahr große Mengen an Feinstaub. Nun kam zumindest im Süden Deutschlands noch die Wetterlage hinzu.











Das Silvesterfeuerwerk und das windstille Wetter haben in Süddeutschland zu besonders hohen Feinstaubwerten geführt. In allen Städten der Südhälfte Deutschlands seien in der Nacht stark erhöhte Werte gemessen worden, erklärte der Meteorologe Nico Bauer vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Auch am Neujahrsmorgen sei noch relativ viel Feinstaub in der Luft gewesen.

Grund sei neben dem Feuerwerk die sogenannte Invasionswetterlage, durch die kaum Partikel wegtransportiert worden seien: Dabei liegen unten kalte Luftmassen, die schwerer sind als die darüber liegenden warmen, trockenen Schichten. Ergebnis seien sehr windstille Verhältnisse mit wenig Luftaustausch.

Feinstaub kann Gesundheit gefährden

So habe es beispielsweise an der Messstation Landshuter Allee in München stundenweise gemessen bis zu 714 Mikrogramm Feinstaub (der Größe PM10) pro Kubikmeter Luft gegeben, schreibt die Deutsche Umwelthilfe, die sich auf aktuelle Messwerte des Bayerischen Landesamtes für Umwelt bezieht. Zum Vergleich: Der stündliche Höchstwert aus dem Jahreswechsel 2021/22 am selben Standort lag laut DUH bei 62 Mikrogramm pro Kubikmeter. Wegen der Corona-Pandemie war in dem Jahr ein Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper erlassen worden, zudem herrschte eine andere Wetterlage.

In nördlicher liegenden Städten wie Hannover und Berlin habe es in der Silvesternacht zwar auch erhöhte Werte gegeben, jedoch nicht so hohe wie im Süden, sagte Bauer. Dort seien die Partikel aufgrund der Wetterlage besser abtransportiert worden.

Feuerwerk sorgt jedes Jahr an Silvester für schlechte Luft Foto: dpa/Thomas Frey

Dem Umweltbundesamt zufolge werden Tonnen von Feinstaub durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern freigesetzt. Die Belastung durch schlechte Luft sei in der Silvesternacht vielerorts so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht.

Das Einatmen von Feinstaub könne die Gesundheit gefährden, schreibt das Umweltbundesamt. „Die Wirkungen reichen von vorübergehenden Beeinträchtigungen der Atemwege über einen erhöhten Medikamentenbedarf bei Asthmatikern bis zu Atemwegserkrankungen und Herz-Kreislauf-Problemen.“