Besonderes Kennenlernen: Drei Gänge und ein neuer Freund – Begegnungen in der Esslinger Vesperkirche

Drei Gänge und ein neuer Freund – Begegnungen in der Esslinger Vesperkirche

1 Dieter Rösel und Christine Tinneberg sind in der Vesperkirche Freunde geworden. Foto: Roberto Bulgrin

200 Essen täglich, offene Türen für alle. Nach zwei Wochen schließt am Sonntag die Esslinger Vesperkirche. Für die Freunde Christine Tinneberg und Dieter Rösel ein Abschied auf Zeit.











Als er Christine Tinneberg zum ersten Mal entdeckte, die alleine an einem der Tische saß, war noch nicht viel los. „Da habe ich mich zu ihr gesetzt“, erzählt Dieter Rösel grinsend. „Wir haben uns dann sehr nett unterhalten.“ Zum Schluss sagte sie nur: „Ja, morgen kommst du wieder.“ Das ist nun drei Jahre her. Drei Jahre, in denen sich die beiden jeden Tag in der Vesperkirche in Esslingen getroffen haben und die besondere Freundschaft anhält. In den übrigen Monaten des Jahres treffen sie sich nicht.