Besonderes Event in Esslingen: Großer Mädchenflohmarkt lockt mit Vintage-Schätzen

1 Gut erhaltene Secondhand-Mode für Frauen wird beim Event Mädchenflohmarkt angeboten. Foto: Leif Piechowski

Vintage-Schätze in Esslingen: Der Mädchenflohmarkt in der Osterfeldhalle bietet am Samstag Secondhand-Mode, Musik und mehr.











Ein Flohmarkt der besonderen Art geht am Samstag, 21. Februar, in der Esslinger Osterfeldhalle über die Bühne. Von 15 bis 18.30 Uhr wird dort beim Mädchenflohmarkt vor allem gebrauchte, aber gut erhaltene Mode für Frauen verkauft. Neben Secondhandkleidung, Vintage-Mode und Markenartikeln kann man auch Taschen, Schuhe, Schmuck und Accessoires shoppen.

Nach Angaben des Veranstalters Beauty Jungle werden mehr als 100 Ausstellerinnen aus Esslingen und der Umgebung ihre Artikel anbieten, dazu gibt es Musik, Snacks und Getränke. Alle Standplätze sind bereits ausverkauft. Der Eintritt kostet an der Tageskasse vier Euro, Kinder unter 10 Jahren dürfen kostenlos in die Halle.

Bei den großen Mädchenflohmärkten von Beauty Jungle standen in der Vergangenheit bereits eine halbe Stunde vor Einlass Frauen Schlange, um sich einen Vintage-Schatz zu sichern – so etwa in Kornwestheim. Zeitgleich zum Mädchenflohmarkt in Esslingen findet das Event auch in Schwäbisch Gmünd statt. Dort wurde die Halle wegen der „unglaublichen Nachfrage“ erweitert, wie der Veranstalter mitteilt. Weitere Termine gibt es in den kommenden Wochen in Rostock, Landau, Göppingen und Stuttgart.