Besonderes Event in Aichwald: Beim Backhausfest liegt der Duft von frisch gebackenem Brot in der Luft

Beim Backhausfest liegt der Duft von frisch gebackenem Brot in der Luft

1 Am Backhäusle Krummhardt gibt es Am 17. August ein Fest mit frischem Brot. Foto: privat

Der Duft von frisch gebackenem Brot soll am 17. August durch Aichwald-Krummhardt ziehen. Dann ist Backhausfest mit weiteren Leckereien wie Wurst, Obazda – und alles für den guten Zweck.











Ein gemütliches Dorffest mit frisch gebackenem Brot, gegrillten Würstchen oder Obazda, Kaffee und Kuchen findet am Sonntag, 17. August, von 11 bis 18 Uhr in Aichwald-Krummhardt statt. Die Besucherinnen und Besucher können sich außerdem beim Schaubacken den ein oder anderen Kniff von Expertinnen und Experten abgucken.

Veranstalter ist der Kulturverein Krummhardt – auch Organisator des legendären Goldgelb-Festivals. Der Verein will Spenden sammeln, um die Renovierung des Backhäuschens zu unterstützen.

Brotverkauf solange der Vorrat reicht

Einst hatten viele Orte ein Backhaus – doch anders als in dem Aichwalder Ortsteil wird es nicht mehr genutzt oder ist sogar abgerissen worden. Dagegen wird in Krummhardt weiter rege gebacken. Seit der letzten Renovierung 2008 sei aber bereits viel Zeit vergangen, weshalb eine erneute Renovierung des Kleinodes Not trage, erklärt der Kulturverein.

Eingeladen seien alle Mitglieder, Freunde und Bekannte aus nah und fern und alle, die den Verein mit der Aktion unterstützen möchten. Backfreunde aus Kirchheim-Lindorf sollen ihre berühmten Dätscher mit verscheidenen Geschmacksrichtungen zubereiten. Außerdem kann auch Brot gekauft und nach Hause mitgenommen werden, solange der Vorrat reicht.

Krummhardter Backhäusle im Zentrum des Ortes

Brotexpertinnen Ruth Kuhnke und Esther Bäder beim Backen in Krummhardt. Foto: privat

Das Backhäusle in Krummhardt liegt im Zentrum des Orts gegenüber der Kirche und wird rege genutzt. Esther Bäder, die für das Krummhardter Backhaus zuständig ist, zeigt zudem auch den Kindern beim Sommerferienprogramm wie Backen geht. „Das Backhaus verbindet Tradition und Kultur und das soll auch so erhalten bleiben“, sagt Pressesprecherin Anita Geyer. Das Backhaus gehöre zwar der Gemeinde, aber der Verein will dafür sorgen, dass auch weiterhin fleißig im Ort gebacken wird.

Unter anderem leidet die Außenwand des Krummhardter Backhauses – denn sie dient gerne den Singvögeln als Kalklieferant und muss renoviert werden, ebenso ist durch die Rußbildung ein neuer Innenanstrich notwendig.