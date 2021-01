1 OB Johannes Friedrich und VVS-Geschäftsführer Horst Stammler (rechts) stellen das neue Stadtticket für Nürtingen vor. Foto: Horst Rudel

Das Stadtticket wird in der Region Stuttgart immer beliebter. Zum Jahreswechsel wird es in 18 neuen Städten und Gemeinden angeboten – viele davon im Kreis Göppingen.

Stuttgart - Die Liste ist lang – von A wie Albershausen (Kreis Göppingen) bis W wie Winnenden (Rems-Murr-Kreis). Seit dem Jahreswechsel wird in 30 Städten und Gemeinden in den Kreisen der Region das VVS-Stadtticket angeboten. Das sind 18 mehr als bisher, allerdings kommen allein 13 aus dem Kreis Göppingen, der seit dem 1. Januar 2021 vollständig, also auch mit dem Busverkehr, in den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) integriert wurde.